«Фламенго» требует гарантий от ЦСКА за трансфер Гонсалвеса — RTI

Руководство бразильского «Фламенго» просит от московского ЦСКА банковских гарантий перевода денежных средств за трансфер вингера Матеуса Гонсалвеса. Об этом сообщает RTI.

По информации источника, руководство московского клуба предложило бразильцам € 5 млн за игрока, сумма платежа будет разбита на четыре транша. Отмечается, что спортивный директор «Фламенго» довольно холодно относится к этом предложению и требует каких-то гарантий того, что сумма в полном размере будет переведена.

Уточняется, что агенты игрока пока не вмешиваются в эту ситуацию. Футболист не вернётся в основу бразильского клуба, пока переговоры с ЦСКА не будут окончены.

Напомним, ранее бразильцы вели общение с армейцами по Лоррану, но трансфер сорвался.