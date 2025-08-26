Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция «Зенита» по будущему Нино — RTI

Стала известна позиция «Зенита» по будущему Нино — RTI
Комментарии

Петербургский «Зенит» отклонил предложение «Флуминенсе» о трансфере центрального защитника Нино. Об этом сообщает RTI.

По информации источника, руководство петербургского клуба пока не готово вести переговоры по будущему игрока, несмотря на желание бразильца покинуть команду. «Зенит» хочет сохранить игрока в команде до начала 2026 года. Отмечается, что защитник хочет продолжить свою карьеру за пределами России.

Уточняется, что приоритетной задачей для футболиста является поиск клуба к зимнему трансферному окну. Защитник заинтересован продолжить карьеру в клубах в Англии, Италии, Франции, Испании или Португалии.

Напомним, ранее «Зенит» отверг предложение «Васко да Гамы» по трансферу Нино.

Материалы по теме
В «Зените» отреагировали на информацию о переходе Нино в «Васко да Гама»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android