Стала известна позиция «Зенита» по будущему Нино — RTI

Петербургский «Зенит» отклонил предложение «Флуминенсе» о трансфере центрального защитника Нино. Об этом сообщает RTI.

По информации источника, руководство петербургского клуба пока не готово вести переговоры по будущему игрока, несмотря на желание бразильца покинуть команду. «Зенит» хочет сохранить игрока в команде до начала 2026 года. Отмечается, что защитник хочет продолжить свою карьеру за пределами России.

Уточняется, что приоритетной задачей для футболиста является поиск клуба к зимнему трансферному окну. Защитник заинтересован продолжить карьеру в клубах в Англии, Италии, Франции, Испании или Португалии.

Напомним, ранее «Зенит» отверг предложение «Васко да Гамы» по трансферу Нино.