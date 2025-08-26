Скидки
«Аплодирую стоя». Гурцкая – о решении «Краснодара» не отпускать Сперцяна в «Саутгемптон»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о решении «Краснодара» не отпускать полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

«Прекрасная работа «Краснодара». Футболист в самом рассвете сил, идеальный возраст, команда идёт за вторым титулом. Кто в здравом уме отпустит игрока. Блестящая работа клуба «Краснодар», аплодирую стоя. Они не отпустят его никуда», — сказал Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат» на YouTube-канале.

Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

