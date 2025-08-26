Скидки
Гришин: Семака следует похвалить за смелые решения по составу в «Зените»

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака после разгромной победы в матче шестого тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» со счётом 4:0.

«Семака следует, прежде всего, похвалить за смелые решения по составу. Он не побоялся посадить в запас Жерсона, который еще не набрал нужных кондиций. Он также посадил в запас Глушенкова, но выпустил на замену во втором тайме, и тот результативно сыграл. Семак умело контролирует команду», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив девять очков. В следующем туре РПЛ команда встретится с «Пари НН». Матч состоится 30 августа.

