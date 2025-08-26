«Атлетико Минейро» пытался вернуть Дугласа Сантоса в текущее трансферное окно – Goal

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос мог вернуться на родину. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, в текущее трансферное окно петербургский клуб получил несколько запросов на футболиста, в том числе от «Атлетико Минейро», где Сантос выступал до переезда в Европу. Однако руководство «Зенита» не стало рассматривать предложения и отказалось вести переговоры.

Напомним, Сантос играет за «Зенит» с 2019 года и за это время провёл 220 матчей, забив семь мячей и сделав 33 голевые передачи. С петербуржцами 31-летний бразилец пять раз выигрывал чемпионат России. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн.