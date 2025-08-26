Скидки
«Манчестер Сити» близок к трансферу Джанлуиджи Доннаруммы

Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Манчестер Сити» приближается к трансферу голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы за сумму в около € 30 млн, сообщил журналист Football Italia Альфредо Педулла.

Источник сообщает, что между клубами идут непрерывные переговоры, которые могут завершиться в ближайшие дни. Ранее писалось, что вратарь уже согласовал личные условия контракта и дал согласие на трансфер.

Источник добавляет, что сначала «ПСЖ» просил за 26-летнего итальянца € 45-50 млн, но клуб осознаёт, что цену можно снизить, поскольку через год футболист сможет уйти свободным агентом.

Джанлуиджи Доннарумма перебрался в «ПСЖ» из «Милана» в статусе свободного агента летом 2021 года. Контракт итальянца с чемпионами Франции истекает через год, а договорённость по продлению соглашения достигнута не была.

Доннарумма поздравил Синнера с успешным стартом на «РГ»

