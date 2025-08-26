Скидки
Главная Футбол Новости

Бывший футболист «Реала» Лукас Васкес переходит в «Байер» — Фабрицио Романо

Аудио-версия:
Экс-футболист «Реала» Лукас Васкес продолжит свою карьеру в Германии, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, испанец подпишет контракт с «Байером». Соглашение между сторонами уже достигнуто. Игрок перейдёт в леверкузенский клуб на правах свободного агента. Игрок тайно прошёл медицинское обследование, о сделке может быть объявлено уже сегодня.

Ранее этим летом игрок покинул «Реал». За «сливочных» 34-летний футболист выступал с 2007 года, в итоге проведя 402 матча. За это время он выиграл 23 титула: пять раз — Лигу чемпионов, пять клубных чемпионатов мира, четыре Суперкубка УЕФА, по четыре раза стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании и один раз выиграл Кубок Испании.

Игроки «Барселоны» скандируют оскорбления в адрес «Реала»

