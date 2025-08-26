Одна из главных звёзд «Шахтёра» Судаков сообщил о желании покинуть клуб — Record

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков сообщил клубу о своём желании покинуть команду, сообщает Record.

Отмечается, что 22-летний украинец уже разговаривал с руководством клуба, чтобы чётко прояснить свои намерения. Также сообщается, что трансфер футболиста задерживается из-за цены, которую требуют за него горняки.

Судаков знает, что выставленный на него ценник отпугнул многие заинтересованные в нём клубы. Он недоволен и нетерпелив этой ситуацией.

В сезоне-2024/25 хавбек забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах за «Шахтёр». Новый сезон он начал результативной передачей в 9 играх.

