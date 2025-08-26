Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Одна из главных звёзд «Шахтёра» Судаков сообщил о желании покинуть клуб — Record

Одна из главных звёзд «Шахтёра» Судаков сообщил о желании покинуть клуб — Record
Комментарии

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков сообщил клубу о своём желании покинуть команду, сообщает Record.

Отмечается, что 22-летний украинец уже разговаривал с руководством клуба, чтобы чётко прояснить свои намерения. Также сообщается, что трансфер футболиста задерживается из-за цены, которую требуют за него горняки.

Судаков знает, что выставленный на него ценник отпугнул многие заинтересованные в нём клубы. Он недоволен и нетерпелив этой ситуацией.

В сезоне-2024/25 хавбек забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах за «Шахтёр». Новый сезон он начал результативной передачей в 9 играх.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

Материалы по теме
Одна из главных звёзд «Аталанты» Лукман согласовал контракт с «Интером» — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android