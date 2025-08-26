Артём Довбик близок к трансферу в новый клуб — источник

Центральный нападающий «Ромы» и сборной Украины Артём Довбик может перейти в «Вильярреал», сообщает журналист Саша Тавольери в своих соцсетях.

По данным источника, переговоры о переходе 28-летнего форварда находятся на продвинутой стадии. Испанцы хотят взять Артёма в аренду с правом выкупа и готовы покрывать всю его зарплату.

В свою очередь, Довбик открыт к переходу. Ожидается, что сначала «Рома» подпишет нового форварда, а потом окончательно согласует трансфер Артёма.

Напомним, в минувшем сезоне Довбик принял участие в 45 матчах, где отметился 17 голами и четырьмя передачами. Портал Transfermarkt оценивает Довбика в € 30 млн.

