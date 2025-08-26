Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Довбик близок к трансферу в новый клуб — источник

Артём Довбик близок к трансферу в новый клуб — источник
Комментарии

Центральный нападающий «Ромы» и сборной Украины Артём Довбик может перейти в «Вильярреал», сообщает журналист Саша Тавольери в своих соцсетях.

По данным источника, переговоры о переходе 28-летнего форварда находятся на продвинутой стадии. Испанцы хотят взять Артёма в аренду с правом выкупа и готовы покрывать всю его зарплату.

В свою очередь, Довбик открыт к переходу. Ожидается, что сначала «Рома» подпишет нового форварда, а потом окончательно согласует трансфер Артёма.

Напомним, в минувшем сезоне Довбик принял участие в 45 матчах, где отметился 17 голами и четырьмя передачами. Портал Transfermarkt оценивает Довбика в € 30 млн.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

Материалы по теме
Итальянские СМИ: «Байер» пытался обменять Бонифасе в «Рому» на Довбика, но получил отказ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android