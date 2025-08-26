Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче 2-го тура АПЛ с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги игры с «Ньюкаслом» (3:2) во 2-м туре АПЛ.

«Я не уверен, что сегодня смотрел футбольный матч. Там был один стандарт за другим, длинные передачи. Это не имело особого отношения к тактике, к тому, что я говорил перед игрой. Первые полчаса, 45 минут, были очень сложными, но мы не сдались, мы держались. Можно было бы ожидать, что сокращение состава до 10 человек у соперника станет для нас большим плюсом, но когда вратарь выполняет каждый штрафной удар, то от одного игрока больше пользы не будет, и именно поэтому нам было так сложно довести счёт до 2:0. Возможно, это была не лучшая игра с точки зрения тактики или с точки зрения игры в футбол, но я думаю, что каждому болельщику по всему миру понравилось смотреть этот футбольный матч, ещё и потому, что их болельщики были потрясающими в плане помощи, которую они оказали хозяевам поля», — приводит слова Слота Sky Sports.

Напомним, победный гол на счету 16-летнего Рио Нгумохи. Английский вингер заменил Коди Гакпо на шестой добавленной ко второму тайму минуте, а забил победный мяч на 10-й.