Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо оценил игру Мастантуоно в матче «Реала» с «Овьедо»

Хаби Алонсо оценил игру Мастантуоно в матче «Реала» с «Овьедо»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 2-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (3:0) высказался об игре аргентинского вингера команды Франко Мастантуоно.

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 37'     0:2 Мбаппе – 83'     0:3 Винисиус Жуниор – 90+3'    

«Он провёл очень хороший матч. За короткое время ему удалось наладить контакт с группой и товарищами по команде. Он выглядит очень вовлечённым в повседневную рутину и игру. Он принесёт нам много пользы в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он очень молод. Я рад, что он с нами. У него много энергии и отличная левая нога. Он будет продолжать совершенствоваться», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

После двух туров мадридский «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе шесть очков.

Материалы по теме
«Реал» победил новичка Ла Лиги «Овьедо» с дублем Мбаппе и голом Винисиуса во 2-м туре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android