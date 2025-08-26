Хаби Алонсо оценил игру Мастантуоно в матче «Реала» с «Овьедо»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 2-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (3:0) высказался об игре аргентинского вингера команды Франко Мастантуоно.

«Он провёл очень хороший матч. За короткое время ему удалось наладить контакт с группой и товарищами по команде. Он выглядит очень вовлечённым в повседневную рутину и игру. Он принесёт нам много пользы в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он очень молод. Я рад, что он с нами. У него много энергии и отличная левая нога. Он будет продолжать совершенствоваться», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

После двух туров мадридский «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе шесть очков.