Хаби Алонсо оценил игру Мастантуоно в матче «Реала» с «Овьедо»
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 2-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (3:0) высказался об игре аргентинского вингера команды Франко Мастантуоно.
Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 37' 0:2 Мбаппе – 83' 0:3 Винисиус Жуниор – 90+3'
«Он провёл очень хороший матч. За короткое время ему удалось наладить контакт с группой и товарищами по команде. Он выглядит очень вовлечённым в повседневную рутину и игру. Он принесёт нам много пользы в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он очень молод. Я рад, что он с нами. У него много энергии и отличная левая нога. Он будет продолжать совершенствоваться», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.
После двух туров мадридский «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе шесть очков.
