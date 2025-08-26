Хаби Алонсо высказался о форме Антонио Рюдигера

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию с защитником Антонио Рюдигером.

«Я должен постараться добиться максимальной коллективной отдачи от имеющихся у меня игроков. Рюдигер очень надёжен, стабилен и конкурентоспособен. Хорошо, что у нас есть игроки, готовые выйти на поле. В зависимости от того, что нам нужно, мы можем выбрать того или иного игрока. На днях Милитао отыграл 90 минут после длительной травмы, и нам нужно следить за его состоянием. Антонио очень надёжен», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

В 3-м туре Ла Лиги мадридский клуб сыграет дома с «Мальоркой». Матч пройдёт 30 августа на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания), начало в 22:30 мск.