Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Футбол Новости

Хаби Алонсо высказался о форме Антонио Рюдигера

Хаби Алонсо высказался о форме Антонио Рюдигера
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию с защитником Антонио Рюдигером.

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Мбаппе – 51'    
Удаления: нет / Бретонес – 90+4'

«Я должен постараться добиться максимальной коллективной отдачи от имеющихся у меня игроков. Рюдигер очень надёжен, стабилен и конкурентоспособен. Хорошо, что у нас есть игроки, готовые выйти на поле. В зависимости от того, что нам нужно, мы можем выбрать того или иного игрока. На днях Милитао отыграл 90 минут после длительной травмы, и нам нужно следить за его состоянием. Антонио очень надёжен», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

В 3-м туре Ла Лиги мадридский клуб сыграет дома с «Мальоркой». Матч пройдёт 30 августа на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания), начало в 22:30 мск.

Комментарии
