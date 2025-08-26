Скидки
Митоглу может перейти из греческого АЕКа в РПЛ — Костас Кецецоглу

Главный тренер афинского АЕКа Марко Николич готов отпустить защитника Герасимоса Митоглу в Россию. Об этом сообщает Костас Кецецоглу.

По информации источника, к 25-летнему центрбеку проявляет интерес один из клубов Российской Премьер-Лиги. Сербский специалист, ранее работавший в ЦСКА и «Локомотиве», не рассчитывает на игрока и не станет препятствовать его уходу.

Герасимос Митоглу является игроком АЕКа с лета 2021 года. Он провёл за клуб 77 матчей и забил пять голов во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает греческого защитника в € 30 млн.

Напомним, с Марко Николичем ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России по итогам прошлого сезона.

