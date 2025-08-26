«Спартак» — «Пари НН»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 26 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров в группе C лидирует махачкалинское «Динамо», набравшее пять очков. «Спартак» занимает второе место, а «Пари НН» — третье. На последнем месте в группе расположился «Ростов».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.