Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 26 августа

Сегодня, 26 августа, начинается 3-й тур группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 26 августа (время — московское):

18:30. «Оренбург» (Оренбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург);

20:45. «Спартак» (Москва) — «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород);

20:45. «Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.