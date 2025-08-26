Скидки
Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 26 августа

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 26 августа
Сегодня, 26 августа, начинается 3-й тур группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 26 августа (время — московское):

  • 18:30. «Оренбург» (Оренбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
  • 20:45. «Спартак» (Москва) — «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород);
  • 20:45. «Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

Календарь Кубка России
Таблица Кубка России
