Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сенников — о Карпине: когда команда борется за титул, совмещать клуб со сборной сложнее

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о ситуации в московском «Динамо», которое возглавляет Валерий Карпин, также тренирующий сборную России.

«У Карпина сложная ситуация. Своё видение, новый стиль игры «Динамо», новые футболисты… Пришлось перестраивать. И эта перестройка идёт тяжело. Когда команда борется за чемпионство, тренеру сложнее совмещать работу в клубе со сборной. Скоро первая международная пауза — посмотрим, как «Динамо» будет играть против неё», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После шести туров Мир Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина набрала восемь очков и занимает седьмое место.

«Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года.