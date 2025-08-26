Вратарь «Динамо» Мх Волк рассказал о целях команды на сезон

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о целях своей команды на сезон-2025/2026. После шести матчей Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» набрало пять очков и занимает 13-е место. В следующем туре команда Хасанби Биджиева сыграет с московским «Динамо» (31 августа).

«Попасть в десятку команд РПЛ — хорошая цель. Потихоньку идём к ней. В прошлом сезоне была задача просто закрепиться. Сейчас мы снова здесь, в РПЛ, и хочется сделать шаг вперёд. Чтобы сделать этот шаг вперёд, нам нужно намного-намного больше работать. Этим мы и занимаемся. И на сборах готовились, и сейчас потихоньку подходим к следующим играм. Так что десятка — вполне реальная цель. Просто нужно ещё больше посвятить себя этому делу», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.