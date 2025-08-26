Хаби Алонсо: Карвахаль хотел бы вернуться в сборную Испании, но это решение тренера

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 2-го тура испанской Ла Лиги с «Овьедо» (3:0) рассказал о желании правого защитника Даниэля Карвахаля вернуться в состав сборной Испании.

«Он хотел бы вернуться, но это решение тренера. Я очень рад, что он восстанавливает уверенность после столь продолжительной травмы. На клубном чемпионате мира он был в отличном настроении, но ему нужно было больше времени. И он до сих пор в настроении, но сегодня он сыграл 85 минут, во многом в стиле Карвахаля. Он хорошо играл, общался с командой и выполнял роль лидера. Он привносил во всё смысл. Надеюсь, он попадёт в состав сборной», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

Напомним, капитан мадридцев получил серьёзную травму в матче 9-го тура прошлого сезона испанской Ла Лиги прошлого сезона между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:0) 5 октября 2024 года. Футболист перенёс операцию, после чего продолжительное время восстанавливался. «Реал» автоматически продлил контракт 33-летнего защитника на сезон.