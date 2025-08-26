Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оливье Жиру поделился эмоциями от дебютной победы в составе «Лилля»

Оливье Жиру поделился эмоциями от дебютной победы в составе «Лилля»
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний французский нападающий «Лилля» Оливье Жиру прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (1:0). Форвард стал автором победного гола на 90+1-й минуте.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Жиру – 90+1'    

— Что ты чувствуешь после победы над «Монако», где ты вновь сыграл решающую роль?
— Особенно мне запомнились дух и стойкость команды, которая верила в победу до конца. Матч мог сложиться по-разному. Мы верили в победу до конца, и я тоже, когда забил гол. Небольшое замечание по поводу пенальти, но если бы мне кто-то сказал, что я забью и мы выиграем со счётом 1:0, я бы сразу подписал контракт.

— Трибуны много скандировали твоё имя.
— Интеграция была довольно хорошей, меня приняли отличные ребята, отличный персонал и страстные и искренние люди в клубе. Это ценности, которые я разделяю, мы хорошо поладили. Я счастлив, я действительно счастлив своим дебютом здесь и очень амбициозен в отношении нашего состава. Даже несмотря на то, что мы потеряли много игроков, мы усилились. Есть также несколько очень хороших молодых игроков. Новые игроки сделали разницу. Это действительно команда, которая смотрит в одном направлении, тренер добавляет свой штрих, — приводит слова Жиру L`Equipe.

Материалы по теме
«Лилль» победил «Монако» благодаря голу Жиру на 90+2-й минуте, Головин отыграл 74 минуты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android