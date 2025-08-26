Оливье Жиру поделился эмоциями от дебютной победы в составе «Лилля»

38-летний французский нападающий «Лилля» Оливье Жиру прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (1:0). Форвард стал автором победного гола на 90+1-й минуте.

— Что ты чувствуешь после победы над «Монако», где ты вновь сыграл решающую роль?

— Особенно мне запомнились дух и стойкость команды, которая верила в победу до конца. Матч мог сложиться по-разному. Мы верили в победу до конца, и я тоже, когда забил гол. Небольшое замечание по поводу пенальти, но если бы мне кто-то сказал, что я забью и мы выиграем со счётом 1:0, я бы сразу подписал контракт.

— Трибуны много скандировали твоё имя.

— Интеграция была довольно хорошей, меня приняли отличные ребята, отличный персонал и страстные и искренние люди в клубе. Это ценности, которые я разделяю, мы хорошо поладили. Я счастлив, я действительно счастлив своим дебютом здесь и очень амбициозен в отношении нашего состава. Даже несмотря на то, что мы потеряли много игроков, мы усилились. Есть также несколько очень хороших молодых игроков. Новые игроки сделали разницу. Это действительно команда, которая смотрит в одном направлении, тренер добавляет свой штрих, — приводит слова Жиру L`Equipe.