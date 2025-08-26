Скидки
Футбол

«Кремонезе» ведёт переговоры с Джейми Варди — Ди Марцио

Новичок итальянской Серии А «Кремонезе» ведёт переговоры с бывшим нападающим «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, в клубе надеются убедить англичанина перейти к ним. Также отмечается, что в поле зрения «Кремонезе» находится нападающий «Марселя» Фарис Мумбанья.

Ранее также сообщалось об интересе к Варди со стороны «Наполи».

На данный момент Варди пребывает без клуба и тренируется индивидуально, в ближайшее время он не планирует завершать игровую карьеру. В прошедшем сезоне Джейми забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах за клуб во всех турнирах.

