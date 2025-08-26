Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Алексей Миронов отреагировал на новость о возможном назначении Кержакова в «Ростов»

Футболист «Ростова» Алексей Миронов отреагировал на новости о возможном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера южной команды. Игрок признался, что в команде спокойно реагируют на слухи о возможной смене тренера. Он выразил надежду, что ситуация в «Ростове» стабилизируется.

«Я видел новость, что Александр Кержаков может возглавить «Ростов». Мы спокойно на это реагируем. Главный тренер нормально всё преподносит. Думаю и надеюсь, что всё останется по-прежнему и мы всё переломим. После ничьей с лидером чемпионата «Ростов» будет на ходу!» — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

