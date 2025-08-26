Колыванов: отсутствие Сперцяна не должно повлиять на результаты «Краснодара»

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о возможном уходе капитана «горожан» Эдуарда Сперцяна. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту чёрно-зелёных проявляет английский «Саутгемптон».

«Уже месяц говорят, что Сперцян покинет «Краснодар». Будет жалко, если это случится. Как говорится, незаменимых футболистов нет, но всё-таки они есть. Наверняка в клубе думают об этом и сейчас ищут ему замену. Самое главное, чтобы Эдик, если уедет в Европу, развивался в качестве футболиста. Я считаю, что можно представить «Краснодар» без Сперцяна. У команды сплочённый коллектив, поэтому отсутствие одного игрока не должно повлиять на результаты», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.