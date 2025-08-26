Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: отсутствие Сперцяна не должно повлиять на результаты «Краснодара»

Колыванов: отсутствие Сперцяна не должно повлиять на результаты «Краснодара»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о возможном уходе капитана «горожан» Эдуарда Сперцяна. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту чёрно-зелёных проявляет английский «Саутгемптон».

«Уже месяц говорят, что Сперцян покинет «Краснодар». Будет жалко, если это случится. Как говорится, незаменимых футболистов нет, но всё-таки они есть. Наверняка в клубе думают об этом и сейчас ищут ему замену. Самое главное, чтобы Эдик, если уедет в Европу, развивался в качестве футболиста. Я считаю, что можно представить «Краснодар» без Сперцяна. У команды сплочённый коллектив, поэтому отсутствие одного игрока не должно повлиять на результаты», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Аплодирую стоя». Гурцкая — о решении «Краснодара» не отпускать Сперцяна в «Саутгемптон»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android