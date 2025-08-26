Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Футбол Новости

Вингер «Ливерпуля» стал вторым игроком, забившим победный гол в АПЛ в 16 лет
Крайний нападающий «Ливерпуля» Рио Нгумоха стал только вторым игроком, который забил победный гол в английской Премьер-лиге в 16-летнем возрасте, сообщает Opta Sports. Рио отличился в матче 2-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (3:2), футболист забил в возрасте 16 лет и 361 дня.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Гравенберх – 35'     0:2 Экитике – 46'     1:2 Гимарайнс – 57'     2:2 Осула – 88'     2:3 Нгумоха – 90+10'    
Удаления: Гордон – 45+3' / нет

Рекорд принадлежит Уэйну Руни, который забил первый победный гол в Премьер-лиге в 16 лет и 360 дней. Тогда нападающий, известный своими выступлениями за «Манчестер Юнайтед», играл за «Эвертон».

После двух туров в тройке лидеров АПЛ идут «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», набравшие по шесть очков. В зоне вылета располагаются проигравшие оба матча «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон», а также «Брайтон», у которого одно очко.

