«Оренбург» — «Зенит»: во сколько матч Пути РПЛ Кубка России, где смотреть онлайн

Сегодня, 26 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и «Зенит». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров в группе А лидирует «Зенит», набравший шесть очков. «Рубин» занимает второе место, «Оренбург» — на третьей строчке. Замыкает таблицу квартета «Ахмат».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы обыграли «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны.