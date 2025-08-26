Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Оренбург» — «Зенит»: во сколько матч Пути РПЛ Кубка России, где смотреть онлайн

«Оренбург» — «Зенит»: во сколько матч Пути РПЛ Кубка России, где смотреть онлайн
Комментарии

Сегодня, 26 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и «Зенит». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 18:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
После двух туров в группе А лидирует «Зенит», набравший шесть очков. «Рубин» занимает второе место, «Оренбург» — на третьей строчке. Замыкает таблицу квартета «Ахмат».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы обыграли «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны.

