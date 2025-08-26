Игорь Дмитриев: пауза на матчи сборных не собьёт «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что сентябрьская пауза на матчи сборных не повлияет на настрой красно-белых. Напомним, в матче 6-го тура Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Рубин» (2:0).

«Думаю, что пауза на матчи сборных не собьёт «Спартак». Все профессионалы, понимают важность каждого следующего матча. Будем работать. Кто-то из сборной вернётся, будем продолжать все вместе готовиться», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (14). «Спартак» — восьмой. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Сочи» на домашней арене.