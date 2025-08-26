Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: ЦСКА продолжает серию, которую начал ещё в марте, — это было очевидно

Сенников: ЦСКА продолжает серию, которую начал ещё в марте, — это было очевидно
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Дмитрий Сенников высказался об успешной игре ПФК ЦСКА на старте нового сезона. Армейцы идут на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Не сказал бы, что перед сезоном ЦСКА был в самом трудном положении. Они закончили чемпионат на пике формы. ЦСКА был одной из лучших команд весенней части сезона и сохранил почти всех ключевых игроков. Кто-то ушёл, например, Пьянич, но основа осталась той же. Кто-то пришёл. Сменился только тренер. Челестини добавил своего в игру ЦСКА. Если бы команда проигрывала, все бы говорили: «Он развалил то, что построил Николич». Но ЦСКА, наоборот, продолжает хорошую серию, которая началась ещё в марте. Всё очевидно, я этого и ждал», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Дзюба забил Акинфееву! Но ЦСКА всё равно продлил фантастическую серию в РПЛ. Видео
Дзюба забил Акинфееву! Но ЦСКА всё равно продлил фантастическую серию в РПЛ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android