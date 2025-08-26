Сенников: ЦСКА продолжает серию, которую начал ещё в марте, — это было очевидно

Российский экс-футболист Дмитрий Сенников высказался об успешной игре ПФК ЦСКА на старте нового сезона. Армейцы идут на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Не сказал бы, что перед сезоном ЦСКА был в самом трудном положении. Они закончили чемпионат на пике формы. ЦСКА был одной из лучших команд весенней части сезона и сохранил почти всех ключевых игроков. Кто-то ушёл, например, Пьянич, но основа осталась той же. Кто-то пришёл. Сменился только тренер. Челестини добавил своего в игру ЦСКА. Если бы команда проигрывала, все бы говорили: «Он развалил то, что построил Николич». Но ЦСКА, наоборот, продолжает хорошую серию, которая началась ещё в марте. Всё очевидно, я этого и ждал», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.