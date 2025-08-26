Скидки
«Галатасарай» увеличил предложение «Сити» по трансферу Эдерсона до € 15 млн — Скира
Турецкий «Галатасарай» увеличил своё предложение «Манчестер Сити» относительно перехода вратаря Эдерсона до € 15 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

Также сообщается, что Эдерсон уже согласовал личный контракт с «Галатасараем» до 2028 года, по которому бразилец будет зарабатывать € 7 млн в год.

Эдерсон выступает в составе «горожан» с 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Напомним, трансферное окно в АПЛ закрывается 31 августа. В текущем сезоне в двух стартовых турах чемпионата Англии ворота «горожан» защищал Джеймс Траффорд.

