Александр Соболев сообщил, что ждёт с супругой ребёнка

Александр Соболев сообщил, что ждёт с супругой ребёнка
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев сообщил, что вместе с супругой ждёт пополнения в семье, выложив соответствующее сообщение в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Александра Соболева

Фото: Телеграм-канал Александра Соболева

Фото: Телеграм-канал Александра Соболева

«В ожидании чуда», — подписал снимки нападающий.

Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. В санкт-петербургский клуб российский форвард перешёл из «Спартака». В прошлом сезоне Александр провёл 32 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи. В новом сезоне Соболев забил два мяча в пяти матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

Действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года.

