Жиру — о двух голах на старте Лиги 1: со мной начинают говорить о возвращении в сборную

38-летний французский нападающий «Лилля» Оливье Жиру после победы своей команды в матче 2-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (1:0) высказался о своей результативности в первых матчах сезона. Форвард стал автором победного гола на 90+1-й минуте в игре с «Монако», а также забил в ворота «Бреста» в 1-м туре.

— Два гола в двух матчах – мечтали ли вы о таком дебюте?

— Если бы я не верил в это, я бы не поехал. Это был вызов, который, как мне казалось, я смогу принять, даже если это только начало сезона. Некоторые люди начинают говорить со мной о возвращении в сборную Франции, так что я начинаю относиться к этому немного спокойнее, немного хладнокровнее. Мы склонны увлекаться в обе стороны.

Нам ещё есть куда стремиться. Нам нужна была эта победа, чтобы начать сезон. Я собираюсь и дальше быть здесь и играть роль старшего брата, что мне очень нравится. Я также человек, который любит вызов, и я знал, что вернуться сюда — значит, бросить вызов самому себе. Я знал, что меня услышат, но это только начало, будут и моменты, которые будут не такими крутыми. Но мы справимся с этим, — приводит слова Жиру L`Equipe.