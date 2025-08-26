Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Футбол Новости

Колыванов: «Локомотив» и так яркая команда, но Олейников добавит изюминку

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном переходе нападающего Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«Олейников — добротный футболист. Ему тоже хочется поучаствовать в гонке за чемпионство. Я считаю, что он может помочь «Локомотиву» в организации игры, ведь Иван достаточно оснащён технически. Железнодорожники и так яркая команда, но Олейников добавит туда ещё изюминку», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Олейников играет за «Крылья Советов» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Дмитрий Булыкин — об Олейникове: у «Локомотива» правильная стратегия
