«Спартак» принял окончательное решение по Карлосу Куэсте

Московский «Спартак» принял окончательное решение по поводу защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты. Красно-белые решили отказаться от этого подписания. Об этом сообщают турецкое издание Derin Gala 1905, а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Причины отказа «Спартака» от Куэсты пока не разглашаются.

Ранее СМИ сообщали, что российский клуб заплатит за 26-летнего игрока € 6,5 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 2 млн турецкий клуб может получить в виде бонусов. Сделка уже была согласована, футболист выразил готовность переехать в чемпионат России.

Куэста выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2025 года. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.