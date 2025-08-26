15-летний игрок «Арсенала» стал вторым самым молодым футболистом в истории АПЛ
15-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Макс Доумен стал вторым самым молодым футболистом, принявшем участие в матче английской Премьер-Лиги, сообщает Squawka. Игрок вышел на поле в матче 2-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (5:0). В день матча Доумену было 15 лет и 235 дней.
Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Тимбер – 34' 2:0 Сака – 45+1' 3:0 Дьёкереш – 48' 4:0 Тимбер – 56' 5:0 Дьёкереш – 90+5'
Самым молодым футболистом, сыгравшем в матче чемпионата Англии, является ещё один игрок «Арсенала», Итан Нванери, вышедший на поле в возрасте 15 лет и 181 дня.
Напомним, после двух стартовых туров английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» лидирует в чемпионате, набрав шесть очков. Отметим, что «канониры» не пропустили ни одного гола.
