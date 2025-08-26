Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:45 Мск
15-летний игрок «Арсенала» стал вторым самым молодым футболистом в истории АПЛ

15-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Макс Доумен стал вторым самым молодым футболистом, принявшем участие в матче английской Премьер-Лиги, сообщает Squawka. Игрок вышел на поле в матче 2-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (5:0). В день матча Доумену было 15 лет и 235 дней.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Тимбер – 34'     2:0 Сака – 45+1'     3:0 Дьёкереш – 48'     4:0 Тимбер – 56'     5:0 Дьёкереш – 90+5'    

Самым молодым футболистом, сыгравшем в матче чемпионата Англии, является ещё один игрок «Арсенала», Итан Нванери, вышедший на поле в возрасте 15 лет и 181 дня.

Напомним, после двух стартовых туров английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» лидирует в чемпионате, набрав шесть очков. Отметим, что «канониры» не пропустили ни одного гола.

Микель Артета высказался о дебюте 15-летнего Макса Доумена за «Арсенал»
