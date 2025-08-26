15-летний игрок «Арсенала» стал вторым самым молодым футболистом в истории АПЛ

15-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Макс Доумен стал вторым самым молодым футболистом, принявшем участие в матче английской Премьер-Лиги, сообщает Squawka. Игрок вышел на поле в матче 2-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (5:0). В день матча Доумену было 15 лет и 235 дней.

Самым молодым футболистом, сыгравшем в матче чемпионата Англии, является ещё один игрок «Арсенала», Итан Нванери, вышедший на поле в возрасте 15 лет и 181 дня.

Напомним, после двух стартовых туров английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» лидирует в чемпионате, набрав шесть очков. Отметим, что «канониры» не пропустили ни одного гола.