Гасилин: «Балтика» — тренерская команда, которая полностью реализует футбол тренера

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Алексей Гасилин высказался по итогам матча 6-го тура Мир РПЛ между «Сочи» и калининградской «Балтикой» (0:2). Матч между командами прошёл на стадионе «Фишт» 24 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 29'     0:2 Петров – 51'    

«У «Сочи» есть хорошие игроки. Некоторые скажут, что их состав сильнее, чем у «Балтики». Однако сочинские футболисты пока не сыгранны и не слышат своего тренера. «Балтика» — это полная противоположность. Это тренерская команда Андрея Талалаева, которая полностью реализует тот футбол, который им ставит главный тренер», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (14). «Балтика» расположилась на четвёртом месте, а «Сочи» — на 16-м.

