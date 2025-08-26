Гасилин: «Балтика» — тренерская команда, которая полностью реализует футбол тренера

Бывший российский футболист Алексей Гасилин высказался по итогам матча 6-го тура Мир РПЛ между «Сочи» и калининградской «Балтикой» (0:2). Матч между командами прошёл на стадионе «Фишт» 24 августа.

«У «Сочи» есть хорошие игроки. Некоторые скажут, что их состав сильнее, чем у «Балтики». Однако сочинские футболисты пока не сыгранны и не слышат своего тренера. «Балтика» — это полная противоположность. Это тренерская команда Андрея Талалаева, которая полностью реализует тот футбол, который им ставит главный тренер», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (14). «Балтика» расположилась на четвёртом месте, а «Сочи» — на 16-м.