Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неманья Матич подписал контракт с клубом из Серии А

Неманья Матич подписал контракт с клубом из Серии А
Комментарии

Экс-полузащитник сборной Сербии Неманья Матич перешёл на правах свободного агента в «Сассуоло», выступающий в итальянской Серии А. Футболист подписал контракт до 30 июня 2026 года с автоматическим продлением на следующий сезон при условии соблюдения определённых условий.

Фото: ФК «Сассуоло»

«От всей чёрно-зелёной семьи приветствуем Неманью!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Последним клубом Матича был «Лион». Бывший игрок «Челси» и «Манчестер Юнайтед» выступал за них с января прошлого года, перебравшись из «Ренна». По данным СМИ, сумма трансфера составила € 2,6 млн. Всего серб провёл за «Лион» 58 матчей, отметившись голом и результативной передачей.

Материалы по теме
Официально
«Сассуоло» продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба Берарди
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android