Неманья Матич подписал контракт с клубом из Серии А

Экс-полузащитник сборной Сербии Неманья Матич перешёл на правах свободного агента в «Сассуоло», выступающий в итальянской Серии А. Футболист подписал контракт до 30 июня 2026 года с автоматическим продлением на следующий сезон при условии соблюдения определённых условий.

Фото: ФК «Сассуоло»

«От всей чёрно-зелёной семьи приветствуем Неманью!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Последним клубом Матича был «Лион». Бывший игрок «Челси» и «Манчестер Юнайтед» выступал за них с января прошлого года, перебравшись из «Ренна». По данным СМИ, сумма трансфера составила € 2,6 млн. Всего серб провёл за «Лион» 58 матчей, отметившись голом и результативной передачей.