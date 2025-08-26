«На данный момент это всё». В сборной Бразилии прокомментировали вызов защитника «Зенита»

Исполнительный директор сборной Бразилии по футболу Родриго Каэтану заявил, что защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вызван на сборы национальной команды как бразилец. Отметим, что Сантос, который ранее получил гражданство РФ, снова станет легионером в Мир РПЛ, если сыграет за «селесао».

«Его включение в расширенный состав означает, что он вызван в сборную Бразилии как бразилец. На данный момент это всё, что есть», — приводит слова Каэтану «РИА Новости Спорт».

В сентябре сборная Бразилии сыграет с национальными командами Чили и Боливии в рамках отборочного раунда к чемпионату мира — 2026.