В алжирской «Кабилии» сообщили, что Иван Игнатьев покинул расположение клуба

Менеджер алжирского клуба «ЖС Кабилия» Хаким Медан сообщил, что российский нападающий Иван Игнатьев покинул расположение команды.

«Иван действительно покинул расположение клуба, но о причинах мы ничего говорить не будем. Нужно спросить самого Игнатьева. Уходит ли он из «Кабилии»? Скажет сам Иван, надо связываться с ним», — приводит слова Медана Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что форвард не собирается возвращаться в Алжир, так как его бабушка больна раком и он хочет оставаться на родине.

За свою профессиональную игровую карьеру Игнатьев также выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи», сербский «Железничар Панчево», а также армянский «Урарту». Всего в составе «Кабилии» россиянин принял участие в 15 матчах, в которых забил пять голов.