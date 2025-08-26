«Боруссия» Дортмунд объявила о продлении контракта с Нико Ковачем

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Нико Ковачем. Новое соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2027 года.

53-летний специалист возглавил дортмундский клуб прошлой зимой, под его руководством «шмели» заняли четвёртое место в Бундеслиге сезона-2024/2025 и сумели завоевать путёвку в Лигу чемпионов.

В первом матче нового сезона «Боруссия» сыграла вничью с «Санкт-Паули» (3:3). В следующем матче внутреннего первенства дортмундцы встретятся с «Унионом». Матч пройдёт на стадионе «Дортмунд». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.