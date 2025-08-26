Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Дортмунд объявила о продлении контракта с Нико Ковачем

«Боруссия» Дортмунд объявила о продлении контракта с Нико Ковачем
Комментарии

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Нико Ковачем. Новое соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2027 года.

53-летний специалист возглавил дортмундский клуб прошлой зимой, под его руководством «шмели» заняли четвёртое место в Бундеслиге сезона-2024/2025 и сумели завоевать путёвку в Лигу чемпионов.

В первом матче нового сезона «Боруссия» сыграла вничью с «Санкт-Паули» (3:3). В следующем матче внутреннего первенства дортмундцы встретятся с «Унионом». Матч пройдёт на стадионе «Дортмунд». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Отец Беллингема вступил в конфликт с дортмундской «‎Боруссией», клуб принял ответные меры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android