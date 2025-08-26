Скидки
«Сталь» назначила экс-игрока «Спартака» Ковалевского ответственным за развитие вратарей

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски вошёл в тренерский состав польского клуба «Сталь Жешув». Экс-голкипер красно-белых будет отвечать за развитие вратарей в клубе.

«Моя роль заключается не только в поддержке самих игроков, но и тренеров вратарей, ведь если тренер развивается, то и игрок тоже развивается. Этот проект показывает, что у молодых игроков здесь есть идеальные условия для раскрытия своего потенциала и достижения профессионального уровня. А это всё ещё редкость в Польше. Результаты видны невооружённым глазом. Несмотря на ограниченную инфраструктуру, «Сталь» воспитала и познакомила с профессиональным футболом многих молодых игроков. Это заслуживает огромного уважения», — приводит слова экс-голкипера официальный сайт клуба.

