«Сталь» назначила экс-игрока «Спартака» Ковалевского ответственным за развитие вратарей

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски вошёл в тренерский состав польского клуба «Сталь Жешув». Экс-голкипер красно-белых будет отвечать за развитие вратарей в клубе.

«Моя роль заключается не только в поддержке самих игроков, но и тренеров вратарей, ведь если тренер развивается, то и игрок тоже развивается. Этот проект показывает, что у молодых игроков здесь есть идеальные условия для раскрытия своего потенциала и достижения профессионального уровня. А это всё ещё редкость в Польше. Результаты видны невооружённым глазом. Несмотря на ограниченную инфраструктуру, «Сталь» воспитала и познакомила с профессиональным футболом многих молодых игроков. Это заслуживает огромного уважения», — приводит слова экс-голкипера официальный сайт клуба.