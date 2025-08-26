«Эвертон» приобрёл 19-летнего Диблинга, игроком также интересовались многие топ-клубы

Ливерпульский «Эвертон» объявил о переходе 19-летнего нападающего Тайлера Диблинга из «Саутгемптона». Контракт с игроком рассчитан до лета 2029 года. В новом клубе Диблинг будет выступать под 20-м номером.

По данным инетрнет-портала Transfermarkt, «ириски» заплатили за переход Тайлера € 40,5 млн.

Ранее к футболисту проявляли интерес «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Бавария» и «Лейпциг».

В минувшем сезоне Диблинг провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.