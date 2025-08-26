Спортивный юрист объяснил, в каком случае Дуглас Сантос снова станет легионером в РПЛ

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, в каком случае капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос снова станет легионером в Мир РПЛ. Ранее Сантос, имеющий гражданство РФ, получил приглашение в сборную Бразилии.

«Как мы помним, в ноябре 2024 года Дуглас Сантос получил российское спортивное гражданство по решению ФИФА, на основании чего стал нелегионером в РПЛ. Футболист может обратно сменить спортивное гражданство с российского на бразильское, поскольку не участвовал в каких-либо матчах за сборную России. Это оформляется отдельным решением ФИФА, с момента вынесения которого Дуглас Сантос потеряет право выступать за сборную России и, соответственно, станет легионером.

Информацию можно отслеживать по специальной платформе ФИФА, которая называется FIFA Change of Association Platform. На ней списком публикуются все футболисты, которые меняют спортивное гражданство. На сегодняшний день Дугласа Сантоса среди них нет.

То есть отъезд в сборную сам по себе не влияет на статус нелегионера, а выход на поле будет возможен только в случае повторного получения Дугласом Сантосом бразильского спортивного гражданства», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.