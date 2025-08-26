Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный юрист объяснил, в каком случае Дуглас Сантос снова станет легионером в РПЛ

Спортивный юрист объяснил, в каком случае Дуглас Сантос снова станет легионером в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, в каком случае капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос снова станет легионером в Мир РПЛ. Ранее Сантос, имеющий гражданство РФ, получил приглашение в сборную Бразилии.

«Как мы помним, в ноябре 2024 года Дуглас Сантос получил российское спортивное гражданство по решению ФИФА, на основании чего стал нелегионером в РПЛ. Футболист может обратно сменить спортивное гражданство с российского на бразильское, поскольку не участвовал в каких-либо матчах за сборную России. Это оформляется отдельным решением ФИФА, с момента вынесения которого Дуглас Сантос потеряет право выступать за сборную России и, соответственно, станет легионером.

Информацию можно отслеживать по специальной платформе ФИФА, которая называется FIFA Change of Association Platform. На ней списком публикуются все футболисты, которые меняют спортивное гражданство. На сегодняшний день Дугласа Сантоса среди них нет.

То есть отъезд в сборную сам по себе не влияет на статус нелегионера, а выход на поле будет возможен только в случае повторного получения Дугласом Сантосом бразильского спортивного гражданства», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«На данный момент это всё». В сборной Бразилии прокомментировали вызов защитника «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android