В «Амкале» объявили о трансфере главы «Зенита» Александра Медведева на матч Кубка России

Главный тренер «Амкала» Виталий Панов в новом выпуске на YouTube-канале «Это медиафутбол, бро!» объявил о трансфере главы правления «Зенита» Александра Медведева в медиаклуб на ближайший матч Фонбет Кубка России.

Если слова специалиста подтвердятся и 70-летний Медведев действительно сыграет за «Амкал», то он станет самым возрастным игроком в истории Кубка страны.

Напомним, на предыдущей стадии Пути регионов Кубка России «Амкал» одолел «Калугу». Встреча завершилась со счётом 1:0. За медиаклуб сыграл известный экс-баскетболист Павел Подкользин. Благодаря росту 226 см он стал самым высоким игроком в истории Кубка России по футболу. В матче третьего раунда «Амкал» сыграет с белгородским «Салютом».