Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Спортивный юрист ответил, что грозит «Зениту», если Сантос сыграет за сборную Бразилию

Аудио-версия:
Известный спортивный юрист Михаил Прокопец высказался по поводу возможного нарушения лимита на легионеров в санкт-петербургском «Зените». Накануне защитник команды Дуглас Сантос, ранее получивший российское гражданство, был приглашен в сборную Бразилии. Если он сыграет за бразильскую национальную команду, то вновь будет считаться легионером в РПЛ. В данном случае в заявке «Зенита» будет превышено число иностранцев.

«Согласно сайту РПЛ, в заявке Зенита по форме № 3А («тип состава: основной») находятся 24 футболиста, из которых 11 доморощенных футболистов, 11 легионеров и 2 иных футболиста, а именно Дуглас Сантос и Нуралы Алип.

В свою очередь, Педро и Роман Вега включены в форму № 3В («тип состава: полная заявка»).

При этом Регламент РПЛ допускает наличие в заявке 13 легионеров, это общая квота по формам № 3А и 3В. То есть, если Дуглас Сантос станет легионером, в заявке Зенита их действительно станет 14, что является нарушением регламентных норм РПЛ.

Однако Дисциплинарный регламент РФС предусматривает только наказание за превышение количества легионеров на поле. В этом случае подается протест и клубу-нарушителю назначается техническое поражение.

При этом регламенты РФС не устанавливают специального наказания за превышение лимита на легионеров в заявке. То есть, это является «иным нарушением регламента соревнования». Логика РФС состоит в том, что у клуба технически не получится внести в заявку 14-го легионера (поверх лимита), что делает невозможным нарушение лимита на легионеров при заявке. В свою очередь, возможная ситуация с изменением статуса Дугласа Сантоса по ходу сезона является исключительной, поэтому находится в «серой зоне» регламентов РФС и РПЛ.

В нормах РФС нет каких-либо сроков, в которые нужно отзаявить одного из легионеров, чтобы привести свою заявку в соответствие с лимитом. Это опять же объясняется тем, что РФС и РПЛ не предусмотрели возможность смены спортивного гражданства нелегионером по ходу сезона. Но я допускаю, что в случае возможного изменения статуса Дугласа Сантоса Зениту будет предоставлен некий срок, чтобы устранить нарушение.

Наконец, Зенит можно будет наказать только по ч. 1 ст. 111 Дисциплинарного регламента РФС «Иные нарушения регламента соревнований». Максимальная санкция по этой статье – штраф в размере 150 000 рублей», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

