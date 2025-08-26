В «Башакшехире» рассказали об адаптации экс-игрока ЦСКА Аббосбека Файзуллаева

Пресс-атташе стамбульского клуба «Истанбул Башакшехир» Гёкхан Йылмаз рассказал об адаптации экс-игрока московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«У Аббосбека не было периода адаптации в «Башакшехире». Будучи узбеком, относящимся к тюркоязычному народу, он находится в Турции. На прошлой неделе он сыграл свой первый официальный матч в Лиге конференций. Уже показывает себя на поле», — сказал Йылмаз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Полузащитник выступал за армейцев с августа 2023 года. За этот период он принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.