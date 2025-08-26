Футболист «Краснодара» Перрен: Сперцян мог бы заиграть в команде уровня «ПСЖ»

Атакующий полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен высказался о возможном уходе капитана «горожан» Эдуарда Сперцяна. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту чёрно-зелёных проявляют английский «Саутгемптон» и мадридский «Атлетико».

«Сперцян мог бы заиграть в команде уровня «ПСЖ». Эдуард — отличный футболист. Если он объединится на поле с другими топовыми игроками из «ПСЖ», то сможет показывать хороший футбол.

Я хотел бы, чтобы Сперцян остался в «Краснодаре» (смеётся). Но при этом надеюсь, что у него получится сделать следующий шаг в карьере и уехать в Европу», — приводит слова Перрена Sport24.

Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.