Гендиректор «Акрона» Клюшев: Артём Дзюба незаменим для нашей команды

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил, что нападающий Артём Дзюба является лидером и наставником в тольяттинской команде. В шести стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги 37-летний форвард забил три мяча и сделал две результативные передачи.

«Дзюба сейчас незаменим для нашей команды. Артём лидер на поле и в раздевалке. Это объективно. Он получает игровых минут больше всех. Артём выступает как наставник на поле, он подбадривает молодёжь, придаёт команде тонус, это видно на поле», — приводит слова Клюшева Metaratings.

В прошлом сезоне Артём отыграл 22 матча в рамках РПЛ и забил девять голов. «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2025/2026.

