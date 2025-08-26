Скидки
Дмитрий Сенников сравнил нападающего ЦСКА Глебова с Сергеем Пиняевым

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников сравнил игрока ЦСКА Кирилла Глебова с универсальным полузащитником «Локомотива» Сергеем Пиняевым.

«Глебов скорее нападающий, атакующий футболист. Пиняев — крайний полузащитник, исполняет несколько другую роль. Но Сергей провёл весь прошлый сезон на хорошем уровне, а Кирилл только-только начинает. У Глебова хорошее голевое чутьё, он может обыграть, убежать и выполняет отличный объём работы. Данные очень хорошие, нужна стабильность. Если Глебов выдержит психологически, будет развиваться так же, как Кисляк или Батраков», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

