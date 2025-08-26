Скидки
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

38-летний Оливье Жиру ответил, вернётся ли он в сборную Франции

38-летний нападающий «Лилля» Оливье Жиру ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную Франции. Напомним, форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив 57 голов.

— Возвращение в сборную Франции – это настоящий вызов для вас?
— Нет, как я уже говорил, мне оказали великолепную честь. Я был очень тронут, очень тронут, я чувствовал себя привилегированным. Но для меня всё кончено. Никогда не говори никогда, но я знаю, что за мной растут большие таланты, молодые люди, которые рвутся вперёд, и им предстоит написать свою историю. Я выполнил свою часть работы, им предстоит сделать свою, — приводит слова Жиру L`Equipe.

Всего в составе сборной Жиру провёл 137 матчей, в которых забил 57 голов и отдал 15 результативных передач.

