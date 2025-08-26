Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Войцех Ковалевски упомянул Черчесова после назначения в польскую «Сталь»

Войцех Ковалевски упомянул Черчесова после назначения в польскую «Сталь»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски упомянул экс-наставника красно-белых Станислава Черчесова после назначения в польскую «Сталь Жешув». Ковалевски будет отвечать за развитие вратарей в клубе.

— Сможете ли вы сегодня максимально эффективно использовать свой обширный вратарский опыт?
— Я определённо могу многим поделиться – пусть и не непосредственно на поле, поскольку моя игра уже не та, что была десять лет назад (улыбается), но определённо в своей работе с тренерами и игроками. Я с самого начала подчёркивал, что моя роль – поддерживать тренеров, а не критиковать их работу.

— Годы карьеры также означают множество контактов…
— Да, это огромная сеть контактов. Недавно я был на конференции тренеров вратарей и встретил много коллег, с которыми мы общались много лет назад. Связи сохраняются — достаточно лишь мгновения, и мы снова общаемся как раньше.

Мне также посчастливилось работать со многими тренерами, которые сами были вратарями, например, со Станиславом Черчесовым в «Спартаке» и покойным Гжегожем Шершеновичем, который открыл мне дорогу в «Вигры-Сувалки». Мне также довелось играть против таких вратарей, как Артур Боруц и Лукаш Фабиански. Однако речь идёт не о хвастовстве нашими контактами, а о том, что они могут дать «Стали». Мы уже реализуем некоторые идеи — со временем они станут более известны, — приводит слова экс-голкипера официальный сайт клуба.

Черчесов на данный момент возглавляет грозненский «Ахмат». Специалист также успел поработать в польской «Легии».

Материалы по теме
Официально
«Сталь» назначила экс-игрока «Спартака» Ковалевского ответственным за развитие вратарей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android