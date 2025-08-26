Игрок ЦСКА Матеус Алвес отреагировал на сравнение с Карвальо

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес отреагировал на сравнение с Даниэлем Карвальо, который на протяжении шести лет выступал за московский клуб. Алвес присоединился к ЦСКА этим летом. Матеусу 20 лет, он является воспитанником бразильского клуба «Сан-Паулу».

— Смогу ли стать для ЦСКА новым Даниэлем Карвальо? Мне ещё слишком далеко до него, чтобы меня сравнивали с ним. Он вошёл в историю ЦСКА и внёс большой вклад в успехи команды.

— Игорь Акинфеев верит в тебя.

— Да, он сравнил меня с Карвальо, когда подарил кепку. Он был очень рад этому. И забегая вперед, думаю, такое сравнение — это очень хорошо, — приводит слова Алвеса Sport24.

В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14).