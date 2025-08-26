Президент Серии А жёстко раскритиковал состояние стадионов в Италии

Президент Серии А Эцио Мария Симонелли раскритиковал нынешнее состояние итальянских футбольных стадионов. Ранее стало известно, что чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдёт в Италии и Турции.

«Стадион в Удине — пример совершенства, но за пределами Удине, Бергамо и Турина остальные наши стадионы находятся в состоянии комы. Чеферин резко критиковал итальянские стадионы, и я с ним согласен. Существует риск отзыва заявки на проведение Евро-2032. Я надеюсь, что правительство также осознаёт этот риск и что оно сможет помочь оптимизировать бюрократию и заставить замолчать антиправительственные организации.

«Сан-Сиро»? Это стадион, который больше не предназначен для игры в футбол и для достойного приёма людей. Достаточно зайти в туалеты на «Сан-Сиро», чтобы понять это», — приводит слова Симонелли Eurosport.it.